Как обогатились миллиардеры в 2025 году?
Состояние миллиардеров выросло более чем на 16% до 18,3 триллиона долларов – самого высокого уровня в истории, пишет 24 Канал со ссылкой на Oxfam.
Смотрите также Легендарный миллиардер Уоррен Баффетт вышел на пенсию: действенные советы от гуру бизнеса
Богатые получают политическую власть, чтобы формировать правила нашей экономики и общества ради собственной выгоды и в ущерб правам и свободам людей во всем мире,
– пишут в отчете организации.
В общем сделали следующие выводы:
- Совокупное состояние миллиардеров в прошлом году выросло на 2,5 триллиона долларов, что почти равно общему состоянию половины человечества – 4,1 миллиарда человек.
- Количество миллиардеров в прошлом году впервые превысило 3 000, а самый богатый, Илон Маск, стал первым в истории, чье состояние превысило пол триллиона долларов.
- Илон Маск зарабатывает за четыре секунды сумму, эквивалентную среднему годовому доходу на планете.
- Миллиардеры в 4 000 раз чаще занимают политические должности, чем обычные люди.
- Увеличение богатства миллиардеров на 2,5 триллиона долларов было бы достаточно, чтобы искоренить крайнюю бедность в 26 раз.
- Правительства позволяют сверхбогатым доминировать в медиа и социальных сетях: упоминается покупка Джеффом Безосом газеты Washington Post, Илоном Маском Twitter/X, Патриком Сун-Шионгом Los Angeles Times и консорциум миллиардеров, который покупает крупные акции The Economist.
Новости о миллиардерах
Состояние Трампа и его семьи выросло почти на 70% за 15 месяцев, достигнув 6,8 миллиарда долларов. Рост произошел благодаря выпуску мемокоинов.
500 самых богатых людей мира добавили к своему совокупному состоянию 2,2 триллиона долларов в 2024 году. Среди тех, кто больше всего приумножил состояние: Илон Маск, Ларри Эллисон, Джина Райнхарт, Дональд Трамп и его семья.
Бейонсе официально стала миллиардершей, присоединившись к элитной группе из 22 миллиардеров-артистов. Значительная часть ее состояния происходит от музыки и бизнес-империи, включая Parkwood Entertainment, бренд ухода за волосами, лейбл виски и линию одежды.
Иоганнес фон Баумбах, 19-летний наследник немецкой компании Boehringer Ingelheim, считается самым молодым миллиардером в мире с состоянием в 5,4 миллиарда долларов. Больше всего молодых миллиардеров сосредоточено в Германии, среди которых наследники таких компаний, как Fielmann AG, dm-drogerie markt, и Stihl.