Кто самый молодой миллиардер в Европе?

В 2025 году только 21 предприниматель в рейтинге самых богатых имеет возраст до 30 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Дело в том, что в рейтинге по объемам состояния всегда три четверти мировых миллиардеров в возрасте от 50 до 79 лет, а 12% из них – моложе 50 лет.

Поэтому в список самых молодых миллиардеров вошло несколько человек, среди которых Йоханнес фон Баумбах, которому 19 лет.

Он считается самым молодым миллиардером в мире, и является наследником немецкой частной фармацевтической компании Boehringer Ingelheim, крупнейшей в мире.

Йоханнес и трое его сестер и братьев владеют состоянием в 5,4 миллиарда долларов каждый.

В общем больше всего молодых миллиардеров в Германии, а именно наследники Софи Луиза Фильманн (30 лет, компания Fielmann AG), Кевин Дэвид Леманн (22 года, dm-drogerie markt, ведущая сеть аптек Германии) и Максим Тебар (23 года, известная компания бензопил Stihl).

Зато Италия занимает второе место, где трое братьев Лука дель Веккьо унаследовали часть империи очков EssilorLuxottica.

Какие предприниматели являются самыми богатыми в мире?

Согласно Bloomberg Billionaires Index, первое место на сегодня удерживает инвестор и предприниматель Илон Маск, чье состояние превысило уже 600 миллиардов долларов. Основная отрасль промышленности, с которой предприниматель получает доходы, это технологии.

В общем его уровень состояния считается рекордным, ведь разница между Максом и вторым в рейтинге миллиардером довольно существенная.

Второе место принадлежит Ларри Пейдж, который является разработчиком поисковой системы и соучредитель компаний Google, Alphabet и других. Его состояние составило на сегодня 264 миллиардов долларов.

На третьей строчке бизнесмен Джефф Безос, который был самым богатым человеком в мире в промежутке с 2018 года по 2021 год. Он основатель интернет-магазина Amazon.com и аэрокосмической компании Blue Origin. Сейчас его богатство составляет 250 миллиардов долларов.

Замыкают пятерку самых богатых в мире Сергей Брин, который является ученым и разработчиком поисковой системы, а еще соучредителем компании Google, и Ларри Эллисон, предприниматель и глава корпорации Oracle. Их состояние на одинаковом уровне – 246 миллиардов долларов.

