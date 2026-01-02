Что известно об отставке Уоррена Баффета?

Известный инвестор Уоррен Баффет ушел в отставку с 1 января 2026 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Investopedia.

Смотрите также Самые богатые люди мира увеличили состояние на 2 триллиона долларов: в списке есть семья Трампа

Он ушел с должности генерального директора Berkshire Hathaway в конце года, превратив ее в одну из крупнейших и мощнейших компаний мира.

Сегодня огромный конгломерат владеет предприятиями, начиная от страховых компаний и железных дорог и заканчивая Dairy Queen и батарейками Duracell. Он также является мощным инвестором во многие крупные публичные компании, включая Apple, Coca-Cola и American Express.

Известные цитаты о бизнесе Уоррена Баффета

В течение более полувека Баффет был источником мудрости по вопросам инвестирования, расходов, сбережений, бизнеса, долгов, инфляции и т.д. в форме собраний акционеров и писем, а также подготовленных и спонтанных выступлений. Вот его самые известные цитаты:

Фондовый рынок - это инструмент для перевода денег от нетерпеливых к терпеливым

То, что может звучать как очередное красноречивое высказывание Баффета, подчеркивает простую истину: со временем активные краткосрочные трейдеры часто показывают низкие результаты, тогда как терпеливые инвесторы тихо, но стабильно наращивают прибыль.

Если вы не готовы владеть акциями в течение 10 лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ими в течение 10 минут

Эта другая известная фраза Баффета подчеркивает его веру в настоящее владение компаниями, а не просто покупку и продажу акций. Цель инвестирования заключается не в том, чтобы перепродать акции, а в том, чтобы купить долговечные предприятия, которые вы бы чувствовали себя комфортно удерживать в течение десятилетия или даже больше.

Успешное инвестирование требует времени, дисциплины и терпения

Баффетт напоминает инвесторам, что дисциплина важнее интеллекта. Он также сказал: "Независимо от того, насколько большой талант или усилия, некоторые вещи просто требуют времени".

Еще некоторые цитаты об инвестировании:

"Большие возможности случаются редко. Когда идет золотой дождь, тянись к ведру, а не к наперстку". (Письмо к акционерам Berkshire Hathaway, 2009);

"Наша рекомендация по использованию услуг консультантов остается такой: "Не спрашивайте парикмахера, нужна ли вам стрижка"" (Письмо к акционерам Berkshire Hathaway, 2009);

"Урок для инвесторов: сорняки теряют свою важность, когда цветы распускаются" (Письмо к акционерам Berkshire Hathaway, 2022).

"Не пытайтесь проехать 9 800-фунтовым грузовиком по мосту, на котором написано "Грузоподъемность: 10 000 фунтов". Но пройдитесь немного дальше и найдите такой, на котором написано "Грузоподъемность: 15 000 фунтов"" (Ежегодная встреча Berkshire Hathaway, 1996).

Что известно об Уоррене Баффетте?