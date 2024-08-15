С чего начинал будущий миллиардер

Уоррен Баффет родился в 1930 году в Омахе, Небраска, во время Великой депрессии, что повлияло на его семью. Его отец, Говард Баффет, был биржевым маклером, который потерял работу из-за обвала фондового рынка.

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Несмотря на трудности, Говард открыл инвестиционную компанию, что помогло семье финансово стабилизироваться.

Уоррен с детства увлекался цифрами, часто посещал офис отца и играл с вычислительной машиной, что стимулировало его интерес к инвестициям и бизнесу с ранних лет.

К слову! Кроме увлечения цифрами, Баффетт еще с детства любил читать. Первые инвестиционные книги он прочитал в офисе своего отца, Говарда Баффета, когда тот работал.

В молодом возрасте Уоррен изучил всю профессиональную литературу отца, что дало ему глубокое понимание бизнеса еще во время школьных лет. Важную роль в его формировании сыграла также мать, Лейла Баффет, которая учила его математике и передала ему жажду конкуренции, что впоследствии помогло ему в бизнесе.

Первый бизнес в 13 лет

Уоррен Баффетт начал зарабатывать деньги еще в школьные годы, когда активно реализовывал свои бизнес-идеи. Он покупал газированные напитки в магазине и продавал их с наценкой, осуществляя доставку на дом. Это дело оказалось прибыльным, и Баффетт расширил свой бизнес, начав продавать жвачки и газеты.

Заметьте! Уже в 13 лет он подал свою первую налоговую декларацию, что подчеркивает его раннюю финансовую смекалку и амбиции стать успешным предпринимателем.

В школьные годы Уоррен Баффет начал активно инвестировать, используя заработанные деньги. Его интерес к инвестициям рос, тогда как обучение теряло привлекательность, особенно после переезда семьи в Вашингтон, когда его отец стал конгрессменом.

Несмотря на нежелание, Баффетт закончил колледж за три года. После неудачной попытки поступления в Гарвард, он понял, что эта неудача стала важным шагом в его карьере, что подтолкнула его к дальнейшим успехам в бизнесе.

Карьера инвестора

После неудачи с Гарвардом, Уоррен Баффет не сдался, а нашел новый путь. Уоррен решил любой ценой поступить в Колумбийскую школу бизнеса, чтобы учиться под руководством Бенджамина Грэма и Дэвида Додда.

Кстати! Это решение стало поворотным в его жизни, ведь это обучение дало ему бесценные знания и помогло стать одним из самых успешных инвесторов.

После завершения университета Уоррен Баффет активно строил карьеру инвестора, покупая акции по заниженным ценам и выгодно перепродавая их. Он создал свою инвестиционную компанию и сначала выполнял всю работу самостоятельно.

Успешный бизнес

В 1962 году Баффетт расширил бизнес и переехал в больший офис, где расположился его холдинг Berkshire Hathaway. К настоящему времени этот холдинг объединяет более 70 различных бизнесов и приносит Баффету миллионные прибыли, делая его одним из самых богатых людей в мире.

Он также инвестировал в такие компании, как Coca-Cola, American Express, и Apple, что значительно увеличило его состояние.

Заметьте! Его философия "стоимостного инвестирования" принесла ему миллиарды долларов и сделала его одним из самых богатых людей в мире.

Как семья Уоррена Баффета помогает Украине

Сын Уоррена Баффета, Говард Баффетт, стал одним из крупнейших благотворителей для Украины. Он выделил более 500 миллионов долларов на гуманитарную помощь после российского вторжения.

Его фонд, Howard G. Buffett Foundation, создан в 1999 году, реализует различные проекты в Украине, включая поддержку лечебных учреждений, ремонт поврежденных домов и проекты в сфере продовольственной безопасности.

Интересно! Фонд предоставил 20 миллионов долларов для первых поставок зерновых в Эфиопию и Йемен, когда Украина возобновила морской экспорт.

Фонд предоставил значительную гуманитарную помощь Украине с самого начала войны. Благотворители разработали программы по предоставлению продуктовых наборов, поддержки фермеров, обеспечение семенами овощей для мелких хозяйств.

Обратите внимание! В 2022 году Украина получила почти половину средств фонда, что составило 49,3% от общей суммы выделенных средств. Активы фонда в 2022 году составляли 783,5 миллиона долларов.