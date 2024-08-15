З чого починав майбутній мільярдер

Воррен Баффет народився в 1930 році в Омасі, Небраска, під час Великої депресії, що вплинуло на його родину. Його батько, Говард Баффет, був біржовим маклером, який втратив роботу через обвал фондового ринку.

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Попри труднощі, Говард відкрив інвестиційну компанію, що допомогло родині фінансово стабілізуватися.

Воррен з дитинства захоплювався цифрами, часто відвідував офіс батька і грався з обчислювальною машиною, що стимулювало його інтерес до інвестицій і бізнесу з ранніх років.

До слова! Окрім захоплення цифрами, Баффет ще з дитинства любив читати. Перші інвестиційні книги він прочитав в офісі свого батька, Говарда Баффета, коли той працював.

У молодому віці Воррен вивчив усю професійну літературу батька, що дало йому глибоке розуміння бізнесу ще під час шкільних років. Важливу роль у його формуванні відіграла також матір, Лейла Баффет, яка навчала його математики й передала йому жагу до конкуренції, що згодом допомогло йому в бізнесі.

Перший бізнес у 13 років

Воррен Баффет почав заробляти гроші ще в шкільні роки, коли активно реалізовував свої бізнес-ідеї. Він купував газовані напої в магазині та продавав їх із націнкою, здійснюючи доставку додому. Ця справа виявилася прибутковою, і Баффет розширив свій бізнес, почавши продавати жуйки та газети.

Зауважте! Вже у 13 років він подав свою першу податкову декларацію, що підкреслює його ранню фінансову кмітливість і амбіції стати успішним підприємцем.

У шкільні роки Воррен Баффет почав активно інвестувати, використовуючи зароблені гроші. Його інтерес до інвестицій зростав, тоді як навчання втрачало привабливість, особливо після переїзду родини до Вашингтона, коли його батько став конгресменом.

Попри небажання, Баффет закінчив коледж за три роки. Після невдалої спроби вступу до Гарварду, він зрозумів, що ця невдача стала важливим кроком у його кар'єрі, що підштовхнула його до подальших успіхів у бізнесі.

Кар'єра інвестора

Після невдачі з Гарвардом, Воррен Баффет не здався, а знайшов новий шлях. Воррен вирішив за будь-яку ціну вступити до Колумбійської школи бізнесу, щоб навчатися під керівництвом Бенджаміна Грема та Девіда Додда.

До речі! Це рішення стало поворотним у його житті, адже це навчання дало йому безцінні знання та допомогло стати одним із найуспішніших інвесторів.

Після завершення університету Воррен Баффет активно будував кар'єру інвестора, купуючи акції за заниженими цінами й вигідно перепродуючи їх. Він створив свою інвестиційну компанію і спочатку виконував усю роботу самостійно.

Успішний бізнес

У 1962 році Баффет розширив бізнес і переїхав до більшого офісу, де розташувався його холдинг Berkshire Hathaway. До теперішнього часу цей холдинг об'єднує понад 70 різноманітних бізнесів і приносить Баффету мільйонні прибутки, роблячи його одним із найбагатших людей у світі.

Він також інвестував у такі компанії, як Coca-Cola, American Express, і Apple, що значно збільшило його статки.

Зауважте! Його філософія "вартісного інвестування" принесла йому мільярди доларів і зробила його одним із найбагатших людей у світі.

Як сім'я Воррена Баффета допомагає Україні

Син Воррена Баффета, Говард Баффетт, став одним із найбільших благодійників для України. Він виділив понад 500 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу після російського вторгнення.

Його фонд, Howard G. Buffett Foundation, створений у 1999 році, реалізує різноманітні проєкти в Україні, включаючи підтримку лікувальних закладів, ремонт пошкоджених будинків та проєкти у сфері продовольчої безпеки.

Цікаво! Фонд надав 20 мільйонів доларів для перших поставок зернових в Ефіопію та Ємен, коли Україна відновила морський експорт.

Фонд надав значну гуманітарну допомогу Україні від самого початку війни. Благодійники розробили програми з надання продуктових наборів, підтримки фермерів, забезпечення насінням овочів для дрібних господарств.

Зауважте! У 2022 році Україна отримала майже половину коштів фонду, що становило 49,3% від загальної суми виділених коштів. Активи фонду у 2022 році становили 783,5 мільйона доларів.