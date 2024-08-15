Бронювання через Дію

Автоматизований процес через "Дію" значно скоротив час подачі документів та очікування результатів.

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Найбільш активні у бронюванні підприємства з Київської, Дніпропетровської та Львівської областей, зазначає міністерка економіки Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко Міністерка економіки України Цей процес відбувається автоматично, що дозволяє скоротити, як час подачі документів бізнесом, так і час очікування отримання результатів. Найбільш активно бронюють працівників підприємства із Київської, Дніпропетровської та Львівської областей.

Де забронювали найбільше

Наразі найбільше працівників було заброньовано через портал "Дія" у таких регіонах:

Київська область — 55 тисяч осіб.

Дніпропетровська область. — 16,6 тисяч осіб.

Львівська область. — 13,7 тисяч осіб.

Харківська область. — 9,7 тисяч осіб.

Одеська область. — 7,7 тисяч осіб.

Щоб забронювати працівника через "Дію":