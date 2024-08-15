Бронювання через Дію
Автоматизований процес через "Дію" значно скоротив час подачі документів та очікування результатів.
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Найбільш активні у бронюванні підприємства з Київської, Дніпропетровської та Львівської областей, зазначає міністерка економіки Юлія Свириденко.
Цей процес відбувається автоматично, що дозволяє скоротити, як час подачі документів бізнесом, так і час очікування отримання результатів. Найбільш активно бронюють працівників підприємства із Київської, Дніпропетровської та Львівської областей.
Де забронювали найбільше
Наразі найбільше працівників було заброньовано через портал "Дія" у таких регіонах:
- Київська область — 55 тисяч осіб.
- Дніпропетровська область. — 16,6 тисяч осіб.
- Львівська область. — 13,7 тисяч осіб.
- Харківська область. — 9,7 тисяч осіб.
- Одеська область. — 7,7 тисяч осіб.
Щоб забронювати працівника через "Дію":
- Міністерства або ОВА вносять підприємства до Єдиного переліку критично важливих.
- Керівник компанії подає списки працівників на бронювання через портал "Дія" з електронним підписом.
- Система перевіряє офіційне працевлаштування та наявність даних у реєстрі "Оберіг".
- Протягом доби керівник отримує сповіщення з результатом.
- У разі позитивного рішення працівника автоматично переводять на спеціальний військовий облік, і бронювання відображається в застосунку "Резерв+".