Бронирование через Дию

Автоматизированный процесс через "Дію" значительно сократил время подачи документов и ожидания результатов.

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Наиболее активны в бронировании предприятия из Киевской, Днепропетровской и Львовской областей, отмечает министр экономики Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко Министр экономики Украины Этот процесс происходит автоматически, что позволяет сократить, как время подачи документов бизнесом, так и время ожидания получения результатов. Наиболее активно бронируют работников предприятия из Киевской, Днепропетровской и Львовской областей.

Где забронировали больше всего

Сейчас больше всего работников было забронировано через портал "Дія" в таких регионах:

Киевская область - 55 тысяч человек.

Днепропетровская область - 16,6 тысяч человек.

Львовская область - 13,7 тысяч человек.

Харьковская область - 9,7 тысяч человек.

Одесская область. - 7,7 тысяч человек.

Чтобы забронировать работника через "Дію":