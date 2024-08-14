Как компании удаляют российских владельцев

После вторжения 621 компания избавилась от российских владельцев, что на 220 компаний больше по сравнению с августом прошлого года.

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Опендатабот продолжает оставлять отметки о российских связях в карточке компаний, даже если они были формально удалены.

Важно! С начала полномасштабной войны в Украине действует мораторий на изменение регистрационных данных в компаниях с владельцами из России, за исключением отдельных случаев.

Несмотря на удаление компаниями российских владельцев из своих регистрационных данных, но существуют подозрения, что некоторые изменения могли быть незаконными.

Какой доход имели компании, имеющие владельцев из России / Источник: Opendatabot

Министерство юстиции Украины уже начало проверку этих компаний и выявило нарушения в нескольких случаях, что может привести к санкциям для соответствующих регистраторов или нотариусов.

Важно! Нотариусам или регистраторам, которые осуществили незаконную смену владельцев в регистрационных данных компаний с российским следом, грозит блокировка доступа к ЕГР и аннулирование прав.