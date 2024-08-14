Первый лот от начала полномасштабной войны

Как сообщил глава Фонда госимущества Виталий Коваль, на аукцион выставили известный "дом с термометром" в Харькове. Это первый лот города от 24 февраля 2022 года.

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Единый имущественный комплекс "Государственного института труда и социально-экономических исследований" может быть привлекательным инвесторам благодаря выгодному расположению.

Это 5-этажное здание в центре Харькова, расположено по адресу улица Сумская, 1. Объект имеет значительный потенциал для коммерческого использования,

– отметил Коваль.

Какова стартовая цена и состояние здания

Сейчас институт сдает помещение в аренду, поэтому приватизация объекта откроет для бизнеса новые возможности для развития. Что касается площади, то объект насчитывает 4163,7 квадратных метров нежилых помещений, гараж на более 200 квадратов и асфальтовую площадку на 50 квадратных метров.

Стартовая цена объекта определена на уровне 839 тысяч гривен. Аукцион состоится 16 августа.