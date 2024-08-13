Сколько стоит сахарный завод

Завод предлагается со всем необходимым оборудованием, позволяющим производить сахар из сахарной свеклы. Общая площадь объекта составляет около 13,5 гектаров.

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Завод расположен на земельном участке площадью 2 гектара. В объявлении отмечается, что предприятие готово к началу производства.

Сахарный завод имеет все необходимые коммуникации, в частности газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.

Стартовая цена предприятия на аукционе – 8 054 518 гривен.

Заметьте! Ценные бумаги, что были в собственности завода, сначала оценивались в 6 миллионов гривен. Но на самом деле, продали их за почти 37 000 гривен.