Скільки вартує цукровий завод
Завод пропонується з усім необхідним обладнанням, що дозволяє виробляти цукор з цукрових буряків. Загальна площа об'єкта становить близько 13,5 гектарів.
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Завод розташований на земельній ділянці площею 2 гектари. В оголошенні зазначається, що підприємство готове до початку виробництва.
Цукровий завод має всі необхідні комунікації, зокрема газопостачання, електропостачання та водопостачання.
Стартова ціна підприємства на аукціоні – 8 054 518 гривень.