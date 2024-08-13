Как справиться с кризисом
Если компания находится в сложном положении, обычно, она нанимает менеджеров и экспертов по кризисному менеджменту. В то же время важно, чтобы в такой ситуации руководитель выбрал правильную линию поведения.
Читайте также Часов на 10 миллионов: самые дешевые часы Медведчука - "Москва Кремль"
Что рекомендуют руководителям предприятий, которые находятся в кризисе:
- Успокоить подчиненных. Руководитель должен не допустить паники и наладить стабильные процессы внутри компании. Все подчиненные должны чувствовать себя в безопасности, только так, они продолжат качественно выполнять свои обязанности.
- Больше общаться, особенно с теми, кто обращается за помощью. Хороший руководитель умеет слушать. Даже тогда, когда ему неприятны некоторые факты, он может объективно оценить ситуацию и выявить проблемы. Часто жалобы подчиненных разоблачают недостатки компании. Грамотный руководитель направляет свою команду в правильное русло.
- Отфильтровать задачи. Руководитель должен расставить приоритеты. Подчиненные хотят четко понимать, что им делать и не находиться в хаосе. Задачи нужно закрывать постепенно, анализируя и совершенствуя рабочие процессы.
- Оставаться гибким и открытым. План, это хорошо. Однако умный руководитель всегда готов к изменению курса и определенным правкам. В этом вопросе можно прислушиваться к своим подчиненным, которые имеют идеи оптимизации процессов. Есть большая вероятность, что сотрудники приобрели определенный опыт и могут предложить свои наработки.