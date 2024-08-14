Як компанії видаляють російських власників
Після вторгнення 621 компанія позбулася російських власників, що на 220 компаній більше порівняно з серпнем минулого року.
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Опендатабот продовжує залишати позначки про російські зв’язки в картці компаній, навіть якщо вони були формально видалені.
Попри видалення компаніями російських власників зі своїх реєстраційних даних, але існують підозри, що деякі зміни могли бути незаконними.
Який дохід мали компанії, що мають власників з Росії / Джерело: Opendatabot
Міністерство юстиції України вже розпочало перевірку цих компаній і виявило порушення в кількох випадках, що може призвести до санкцій для відповідних реєстраторів або нотаріусів.