Як компанії видаляють російських власників

Після вторгнення 621 компанія позбулася російських власників, що на 220 компаній більше порівняно з серпнем минулого року.

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Опендатабот продовжує залишати позначки про російські зв’язки в картці компаній, навіть якщо вони були формально видалені.

Важливо! Від початку повномасштабної війни в Україні діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з Росії, за винятком окремих випадків.

Попри видалення компаніями російських власників зі своїх реєстраційних даних, але існують підозри, що деякі зміни могли бути незаконними.

Який дохід мали компанії, що мають власників з Росії / Джерело: Opendatabot

Міністерство юстиції України вже розпочало перевірку цих компаній і виявило порушення в кількох випадках, що може призвести до санкцій для відповідних реєстраторів або нотаріусів.

Важливо! Нотаріусам або реєстраторам, які здійснили незаконну зміну власників у реєстраційних даних компаній з російським слідом, загрожує блокування доступу до ЄДР та анулювання прав.