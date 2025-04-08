Как пошлины Трампа повлияли на бизнесменов

С начала года капитал Баффета вырос на 11,5 миллиардов долларов и сейчас составляет 153,5 миллиардов, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Хотя после пикового роста 2 апреля его состояние сократилось на 14,5 миллиардов, общая динамика остается положительной.

Заявления Дональда Трампа о новых пошлины привели к массовым распродажам на рынках, в результате чего 500 самых богатых людей мира потеряли более 500 миллиардов долларов только за два торговых дня.

Интересно! Наибольшие убытки понес Илон Маск: его капитал уменьшился на 134,7 миллиарда долларов с начала года, и впервые с ноября его состояние опустилось ниже 300 миллиардов долларов – до 297,8 миллиарда долларов, хотя он и остается на первом месте в глобальном рейтинге богатства.

Как Баффетт вышел в "плюс"

94-летний Баффетт сейчас занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей мира и остается одним из двух миллиардеров в топ-20, чье богатство в 2025 году выросло.

Несмотря на турбулентность на рынках, компания Berkshire Hathaway Inc., которую возглавляет Уоррен Баффет, показала значительно лучшую устойчивость: ее акции потеряли лишь 8,8% со 2 апреля, тогда как индекс S&P 500 просел на 10,7%.

Такая стабильность объясняется тем, что основные активы конгломерата сосредоточены в менее уязвимых к торговым шокам отраслях – в частности в недвижимости и страховании.

Заметьте! Инвесторы также верят, что Баффетт может воспользоваться кризисным моментом для выгодных приобретений – ведь он известен умением инвестировать во времена спада.