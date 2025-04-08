Почему брат Илона Маска критикует Дональда Трампа

Младший брат миллиардера Илона Маска отметил, что такие меры президента США фактически являются структурным и постоянным налогом на американских потребителей. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на слова Кимбала Маска.

Читайте также Трамп рассказал почему он не снизит пошлины для Израиля

По его мнению, политика Трампа повысит цены на потребительские товары, что в свою очередь негативно скажется на спросе и экономике в целом.

Даже если ему удастся привлечь рабочие места в США с помощью тарифного налога, цены останутся высокими, а налог на потребление останется в форме более высоких цен, потому что мы просто не так хороши в производстве всех вещей. Налог на потребление также означает меньшее потребление,

- отметил Кимбал Маск.

По его мнению, это еще больше уменьшит количество рабочих мест в Соединенных Штатах. Также Кимбал Маск отметил, что Вашингтон имеет значительные экономические преимущества, но их не используют.

Брат Илона Маска добавил, что подобная политика Трампа делает его президентом, при котором в стране установлены самые высокие налоги за несколько поколений.

Он подчеркнул, что Америка должна играть в пользу своих сильных сторон и отходить от слабостей. По его мнению, таможенная политика Трампа пока этому мешает.

Интересно! 7 апреля Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от своих тарифных планов, даже несмотря на предположение, что экономическая волатильность может заставить его сделать паузу. Трамп заверил, что многие страны стремятся вести переговоры о новых торговых соглашениях с США.