Чому брат Ілона Маска критикує Дональда Трампа

Молодший брат мільярдера Ілона Маска зазначив, що такі заходи президента США фактично є структурним та постійним податком на американських споживачів. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на слова Кімбала Маска.

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На його думку, політика Трампа підвищить ціни на споживчі товари, що своєю чергою негативно позначиться на попиті та економіці в цілому.

Навіть якщо йому вдасться залучити робочі місця в США за допомогою тарифного податку, ціни залишаться високими, а податок на споживання залишиться у формі вищих цін, тому що ми просто не такі хороші у виробництві всіх речей. Податок на споживання також означає менше споживання,

— зазначив Кімбал Маск.

На його думку, це ще більше зменшить кількість робочих місць в Сполучених Штатах. Також Кімбал Маск зазначив, що Вашингтон має значні економічні переваги, але їх не використовують.

Брат Ілона Маска додав, що подібна політика Трампа робить його президентом, за якого в країні встановлені найвищі податки за кілька поколінь.

Він наголосив, що Америка повинна грати на користь своїх сильних сторін і відходити від слабкостей. На його думку, митна політика Трампа наразі цьому заважає.

Цікаво! 7 квітня Дональд Трамп заявив, що не має наміру відмовлятися від своїх тарифних планів, навіть незважаючи на припущення, що економічна волатильність може змусити його зробити паузу. Трамп запевнив, що багато країн прагнуть вести переговори про нові торгівельні угоди зі США.