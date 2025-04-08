А перед цим він розкритикував одного з провідних радників Білого дому щодо "агресивного тарифного плану". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Washington Post.

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Маск розкритикував мита Трампа та Наварро

Два анонімні джерела видання кажуть, що намагання Маска успіхом не закінчилися. До того ж Трамп у понеділок, 7 квітня, ще й пригрозив ввести додаткові 50% мита на імпорт з Китаю.

Перед приватними переговорами з американським очільником Маск також критикував радника Трампа з питань торгівлі Пітера Наварро. Саме він брав участь у підготовці нових тарифних планів.

Ступінь доктора економіки в Гарварді – це погано, а не добре,

– казав мільярдер на його адресу.

На це Наварро сказав, що Маск продає автомобілі і не знається на тарифних питаннях.

За даними WP, раніше до Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса також зверталися люди з бізнес-компаній Маска, які намагалися владу США схилити до більш розумної політики вільної торгівлі.

Сам мільярдер казав, що Європа і США "повинні в ідеалі перейти до ситуації з нульовими тарифами".

Прихильники Трампа шоковані його рішенням щодо мит

У Білому домі кажуть, що Трамп зібрав "талановитих людей" та зробив більше за 2 місяці, аніж Байден за 4 роки.

"Президент зібрав чудову команду талановитих і досвідчених людей, які обговорюють різні ідеї, знаючи, що президент Трамп є тим, хто приймає остаточні рішення. Коли він приймає рішення, усі йдуть в одному напрямку, щоб його виконати. Ось чому ця адміністрація зробила більше за два місяці, ніж попередній адміністратор за чотири роки", – заявила речниця Каролайн Лівітт.

Водночас, як зазначає видання, багато лідерів бізнесу та технологій, які підтримали кандидатуру Трампа на пост президента США, були приголомшені рішенням про такі високі тарифи, а також розчаровані тим, що не змогли більше вплинути на політику.

До слова, фондовий ринок США обвалився на понад 2 трильйони доларів на початку торгів 7 квітня.