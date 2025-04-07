Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у соціальній мережі Truth Social.

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Трамп пригрозив посиленням мит для Китаю

У відповідь на нові мита США, Пекін також запровадив 34% тарифи на товари зі США. Трамп різко відреагував на це та пригрозив Пекіну новими митами. Американський президент нагадав, що Пекін проігнорував попередження, що будь-яка країна, яка "мститиметься та негайно зіткнеться з новими й значно вищими тарифами".

Якщо Китай не зніме збільшення тарифів на 34% понад свої вже довгострокові торгівельні зловживання до завтра, 8 квітня 2025 року, Сполучені Штати запровадять додаткові тарифи на Китай у розмірі 50%, що набудуть чинності 9 квітня.

– пригрозив Трамп.

Відтак, якщо ці додаткові тарифи будуть введені, то мито для Китаю від США буде сягати 104%.

Ба більше, Трамп пригрозив припинити усі переговори з Китаєм, а будь-які зустрічі стануть неможливими.

Раніше у Міністерстві торгівлі Китаю заявили, що США ігнорують баланс інтересів, який двом країнам вдалося досягнути під час багатосторонніх торгових переговорів протягом багатьох років. Там додали, що рішуче виступають проти цього та захищатимуть права й інтереси своєї країни. Тоді ж Пекін закликав знизити мито, а якщо цього не відбудеться – вжити контрзаходів.