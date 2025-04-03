А також пообіцяли вжити контрзаходів для захисту власних інтересів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що кажуть в Китаї про мита США

У Міністерстві торгівлі Китаю зауважують, що США ігнорують баланс інтересів, який двом країнам вдалося досягнути під час багатосторонніх торгових переговорів протягом багатьох років. Там додають, що рішуче виступають проти цього та захищатимуть права й інтереси своєї країни.

Нагадаємо, що Дональд Трамп запровадив мита на американський імпорт. У зв'язку з цим мита для Китаю збільшилися з 20% до 54%. Такі дії американського лідера можуть суттєво вплинути на мешканців США та спричинити зростання цін на товари з Китаю.

Окрім цього, Трамп також підписав указ про закриття торгової лазівки de minimis, яка дозволяла дешевим посилкам з Китаю безмитно потрапляти на територію Сполучених Штатів.

Зауважимо, що президент США запровадив мита на імпорт майже всіх товарів у Штати зі 185 країн. У такий спосіб він розпочав "глобальну торгівельну війну". У ЗМІ зазначають, що Трамп "зробив найбільшу політичну авантюру з економікою США з усіх сучасних президентів".