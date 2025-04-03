Так, США вирішили ввести мита проти островів, де живуть лише пінгвіни. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report.
Дивіться також Трамп запровадив безпрецедентні мита на імпорт з усіх країн світу
Трамп ввів мита проти безлюдних островів
Своїм рішенням Трамп ввів 10% мито на острови Херд і Макдональд з населенням 0 осіб. Там можна зустріти лише пінгвінів, тюленів, морських птахів.
Ці острови розташовані у південній частині Індійського океану. Вони мають власний домен в Інтернеті та сайт. Але юридично це навіть не окрема держава, бо ця територія вже багато років перебуває під юрисдикцією Австралії.
Також архіпелаг є об'єктом Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО.
Він використовується лише для наукових досліджень. Періодично на острові Херд бувають туристи. Але от на острові Макдональд за весь час було лише дві висадки – у 1971 та 1980 роках.
Де розташовані Херд і Макдональд: дивіться на карті
Нагадаємо, що Трамп оголосив 2 квітня "днем визволення" або днем економічної незалежності США.
Базова тарифна ставка почне діяти з 5 квітня, а взаємні тарифи – з 9 квітня.
На рішення американського президента миттєво відреагували фондові ринки – обвалилися. Загалом фондовий ринок США втратив щонайменше понад 2 трильйони доларів.