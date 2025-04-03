Так, США вирішили ввести мита проти островів, де живуть лише пінгвіни. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report.

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Трамп ввів мита проти безлюдних островів

Своїм рішенням Трамп ввів 10% мито на острови Херд і Макдональд з населенням 0 осіб. Там можна зустріти лише пінгвінів, тюленів, морських птахів.

Ці острови розташовані у південній частині Індійського океану. Вони мають власний домен в Інтернеті та сайт. Але юридично це навіть не окрема держава, бо ця територія вже багато років перебуває під юрисдикцією Австралії.

Також архіпелаг є об'єктом Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО.

Він використовується лише для наукових досліджень. Періодично на острові Херд бувають туристи. Але от на острові Макдональд за весь час було лише дві висадки – у 1971 та 1980 роках.

Де розташовані Херд і Макдональд: дивіться на карті

Нагадаємо, що Трамп оголосив 2 квітня "днем визволення" або днем економічної незалежності США.

Базова тарифна ставка почне діяти з 5 квітня, а взаємні тарифи – з 9 квітня.

На рішення американського президента миттєво відреагували фондові ринки – обвалилися. Загалом фондовий ринок США втратив щонайменше понад 2 трильйони доларів.