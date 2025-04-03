Так, США решили ввести пошлины против островов, где живут только пингвины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Трамп ввел пошлины против необитаемых островов

Своим решением Трамп ввел 10% пошлину на острова Херд и Макдональд с населением 0 человек. Там можно встретить только пингвинов, тюленей, морских птиц.

Эти острова расположены в южной части Индийского океана. Они имеют собственный домен в Интернете и сайт. Но юридически это даже не отдельное государство, потому что они уже много лет находятся под юрисдикцией Австралии.

Также архипелаг является объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Он используется только для научных исследований.

Периодически на острове Херд бывают туристы. Но вот на острове Макдональд за все время было только две высадки – в 1971 и 1980 годах.

Где расположены Херд и Макдональд: смотрите на карте

Напомним, что Трамп объявил 2 апреля "днем освобождения" или днем экономической независимости США.

Базовая тарифная ставка начнет действовать с 5 апреля, а взаимные тарифы – с 9 апреля.

На решение американского президента мгновенно отреагировали фондовые рынки – обвалились. В целом фондовый рынок США потерял по меньшей мере более 2 триллионов долларов.