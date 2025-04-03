А также пообещали принять контрмеры для защиты собственных интересов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что говорят в Китае о пошлинах США

В Министерстве торговли Китая отмечают, что США игнорируют баланс интересов, который двум странам удалось достичь во время многосторонних торговых переговоров в течение многих лет. Там добавляют, что решительно выступают против этого и будут защищать права и интересы своей страны.

Напомним, что Дональд Трамп ввел пошлины на американский импорт. В связи с этим пошлины для Китая увеличились с 20% до 54%. Такие действия американского лидера могут существенно повлиять на жителей США и вызвать рост цен на товары из Китая.

Кроме этого, Трамп также подписал указ о закрытии торговой лазейки de minimis, которая позволяла дешевым посылкам из Китая беспошлинно попадать на территорию Соединенных Штатов.

Заметим, что президент США ввел пошлины на импорт почти всех товаров в Штаты из 185 стран. Таким образом он начал "глобальную торговую войну". В СМИ отмечают, что Трамп "сделал самую большую политическую авантюру с экономикой США из всех современных президентов".