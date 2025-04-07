Однак, як стверджують в адміністрації президента, ця новина є фейком, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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90-денне скасування мит: що відбувається

Національної економічної ради при Білому домі Кевін Гассет заявив, що Трамп розглядає можливість 90-денного призупинення мит для всіх країн, окрім Китаю.

Вже невдовзі у Білому домі заявили CNBC, що будь-які розмови про 90-денну паузу є "фейковими новинами".

Зауважимо, що після новини про можливість тимчасового скасування мит ринки відреагували різким зростанням. Після спростування командою Трампа графіки знову ринули донизу.