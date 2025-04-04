Трамп готовий знизити тарифи в обмін на "феноменальні" пропозиції

Так він натякнув на відкритість Білого дому до переговорів, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Виступаючи в четвер на борту Air Force One, Трамп загалом захищав свою тарифну програму, попри обвал фондового ринку. Він зазначив, що його тішить зниження відсоткових ставок і висловив переконання, що економічні потрясіння скоро вщухнуть.

Тарифи дають нам велику силу для переговорів. Кожна країна нам дзвонила,

– сказав президент США.

Він додав, що готовий поступок, якщо "хтось скаже, що дасть щось настільки феноменальне — тоді так, за умови, що це буде щось хороше". Однак водночас попередив про нові мита:

Фармацевтика скоро почне надходити, думаю, на рівні, якого ми раніше не бачили. Ми зараз розглядаємо фарму. Фармацевтика — це окрема категорія. Скоро ми оголосимо. Поки триває перегляд,

– заявив Дональд Трамп.

На тлі цих заяв у п’ятницю впали фармацевтичні акції в Індії. Також просіли індекси в Азії.

Ба більше, ф’ючерси на біржі США та Європи знизились, долар продовжив падіння, а дохідність 10-річних держоблігацій США знову впала нижче 4%, оскільки тарифні дії продовжують впливати на ринки.

Зокрема президент виступив після одного з найгірших днів для фондового ринку з часів піку пандемії COVID-19. У четвер з індексу S&P 500 було втрачено близько 2,5 трильйона доларів, падіння склало майже 5%.

Зверніть увагу! Індекс Russell 2000, що охоплює малі компанії, з моменту свого піка в 2021 році впав на 20% – на тлі побоювань, що тарифний наступ президента зашкодить економіці США.

Що ще казав Дональд Трамп про тарифи

Трамп повторив, що готовий запропонувати послаблення тарифів для Китаю, якщо Пекін схвалить продаж американських активів компанії ByteDance Ltd., яка володіє TikTok.

Президент США зазначив, що весь день проводив розмови з представниками іноземних урядів та бізнесу, які прагнуть уникнути тарифів. Він заявив, що спілкувався з керівниками автоконцерні, а також з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, який, за його словами, може приїхати до США наступного тижня.

Я думаю, наші ринки ще засяють. Потрібно просто дати трохи час,

– сказав Трамп.

Він також звернув увагу на падіння цін на енергоносії та 10-річну дохідність держоблігацій, вважаючи це позитивом.

Зауважте! Дональд Трамп також висловив думку, що Велика Британія задоволена умовами нових тарифів: вона отримала мінімальну ставку в 10%, тоді як країни ЄС — 20%.