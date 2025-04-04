Трамп готов снизить тарифы в обмен на "феноменальные" предложения

Так он намекнул на открытость Белого дома к переговорам, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Выступая в четверг на борту Air Force One, Трамп в целом защищал свою тарифную программу, несмотря на обвал фондового рынка. Он отметил, что его радует снижение процентных ставок и выразил убеждение, что экономические потрясения скоро утихнут.

Тарифы дают нам большую силу для переговоров. Каждая страна нам звонила,

– сказал президент США.

Он добавил, что готов уступок, если "кто-то скажет, что даст что-то настолько феноменальное - тогда да, при условии, что это будет что-то хорошее". Однако в то же время предупредил о новых пошлинах:

Фармацевтика скоро начнет поступать, думаю, на уровне, которого мы раньше не видели. Мы сейчас рассматриваем фарму. Фармацевтика - это отдельная категория. Скоро мы объявим. Пока продолжается пересмотр,

– заявил Дональд Трамп.

На фоне этих заявлений в пятницу упали фармацевтические акции в Индии. Также просели индексы в Азии.

Более того, фьючерсы на бирже США и Европы снизились, доллар продолжил падение, а доходность 10-летних гособлигаций США снова упала ниже 4%, поскольку тарифные действия продолжают влиять на рынки.

В частности президент выступил после одного из худших дней для фондового рынка со времен пика пандемии COVID-19. В четверг из индекса S&P 500 было потеряно около 2,5 триллиона долларов, падение составило почти 5%.

Обратите внимание! Индекс Russell 2000, охватывающий малые компании, с момента своего пика в 2021 году упал на 20% – на фоне опасений, что тарифное наступление президента навредит экономике США.

Что еще говорил Дональд Трамп о тарифах

Трамп повторил, что готов предложить послабление тарифов для Китая, если Пекин одобрит продажу американских активов компании ByteDance Ltd., которая владеет TikTok.

Президент США отметил, что весь день проводил разговоры с представителями иностранных правительств и бизнеса, которые стремятся избежать тарифов. Он заявил, что общался с руководителями автоконцерне, а также с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который, по его словам, может приехать в США на следующей неделе.

Я думаю, наши рынки еще засияют. Нужно просто дать немного времени,

– сказал Трамп.

Он также обратил внимание на падение цен на энергоносители и 10-летнюю доходность гособлигаций, считая это позитивом.

Заметьте! Дональд Трамп также высказал мнение, что Великобритания довольна условиями новых тарифов: она получила минимальную ставку в 10%, тогда как страны ЕС - 20%.