Чому США можуть не знизити тарифи для Ізраїлю

Трамп також акцентував на тому, яку допомогу від США отримує Ізраїль, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Не забувайте, що ми багато допомагаємо Ізраїлю. Ви знаєте, ми даємо Ізраїлю 4 мільярди доларів на рік. Це дуже багато.

Вказана заява прозвучала під час зустрічі Трампа з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Овальному кабінеті. Цікаво, що раніше ізраїльський урядовець казав, що його країна зможе швидко ліквідувати торговий дефіцит і торгові бар'єри зі США.

Нагадаємо! На минулому тижні Трамп затвердив введення мит на товари з Ізраїлю у розмірі 17%.