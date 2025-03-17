Какие планы имеют США

Рубио указал, что США будут отвечать тем, кто внедряет против них тарифы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Марко Рубио Государственный секретарь США Это глобально. Это не против Канады, не против Мексики, не против ЕС, это против всех. А потом, отталкиваясь от этой новой базовой линии справедливости и взаимности, мы примем участие, потенциально, в двусторонних переговорах со странами мира по новым торговым договоренностям, которые имеют смысл для обеих сторон.

Рубио заявил, что США будут "перезагружать базовую линию". В то же время стоит заметить, что госсекретарь не указал как могут выглядеть новые соглашения.

Нам не нравится актуальный статус-кво. Мы собираемся установить новый и тогда сможем о чем-то договориться, если они (другие государства – 24 Канал) захотят,

– сказал Рубио.

Напомним! Ранее Трамп уже угрожал введением пошлины 200% на некоторый алкоголь из Европы. Это якобы ответ на тарифы на американский виски.