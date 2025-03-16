В каком случае родственникам выдают черное удостоверение
Стоит отметить, что есть несколько удостоверений для родственников в случае смерти военнослужащего. Серое удостоверение выдают, когда военный погиб в боевых ситуациях. В то же время черное удостоверение выдают, когда военный погиб во время несения службы, то есть не во время боевых ситуаций, сообщает 24 Канал.
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По словам юриста Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергея Ланкина для УНИАН, основная разница между серым и черным удостоверением – в количестве льгот. Обычно, по черному удостоверению меньше возможностей.
Какие льготы дает черное удостоверение:
- скидки на коммунальные услуги – около 50%,
- санаторно-курортное лечение,
- бесплатный проезд в общественном транспорте.
В то же время если денежная помощь от государства семье погибшего по серому удостоверению составляет 15 миллионов, то по черному удостоверению денежная помощь меньше – 2,2 миллиона гривен.
Важно знать! Для того, чтобы родственники получили черное удостоверение нужно подготовить такие документызаявление в ТЦК, свидетельство о смерти и заключение ВВК (должно быть указано, что человек погиб во время несения военной службы). Также, стоит предоставить акт служебного расследования смерти военнослужащего.