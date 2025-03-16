У якому випадку родичам видають чорне посвідчення

Варто зазначити, що є декілька посвідчень для родичів у випадку смерті військовослужбовця. Сіре посвідчення видають, коли військовий загинув у бойових ситуаціях. Водночас чорне посвідчення видають, коли військовий загинув під час несення служби, тобто не під час бойових ситуацій, повідомляє 24 Канал.

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За словами юриста Адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба" Сергія Ланкіна для УНІАН, основна різниця між сірим і чорним посвідченням – у кількості пільг. Зазвичай, за чорним посвідченням менше можливостей.

Які пільги дає чорне посвідчення:

знижки на комунальні послуги – близько 50%,

санаторно-курортне лікування,

безплатний проїзд в громадському транспорті.

Водночас якщо грошова допомога від держави сім'ї загиблого за сірим посвідченням становить 15 мільйонів, то за чорним посвідченням грошова допомога є меншою – 2,2 мільйона гривень.

Важливо знати! Для того, щоб родичі отримали чорне посвідчення потрібно підготувати такі документи: заяву у ТЦК, свідоцтво про смерть та висновок ВЛК (має бути вказано, що людина загинула під час несення військової служби). Також, варто надати акт службового розслідування смерті військовослужбовця.