Як мита Трампа вплинули на бізнесменів

З початку року капітал Баффета зріс на 11,5 мільярда доларів і нині становить 153,5 мільярда, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Хоча після пікового зростання 2 квітня його статки скоротилися на 14,5 мільярда, загальна динаміка залишається позитивною.

Заяви Дональда Трампа про нові мита призвели до масових розпродажів на ринках, внаслідок чого 500 найбагатших людей світу втратили понад 500 мільярдів доларів лише за два торгові дні.

Цікаво! Найбільших збитків зазнав Ілон Маск: його капітал зменшився на 134,7 мільярда доларів з початку року, і вперше з листопада його статки опустилися нижче 300 мільярдів доларів – до 297,8 мільярда доларів, хоча він і залишається на першому місці у глобальному рейтингу багатства.

Як Баффет вийшов у "плюс"

94-річний Баффет наразі займає четверте місце в рейтингу найбагатших людей світу й залишається одним із двох мільярдерів у топ-20, чиє багатство у 2025 році зросло.

Попри турбулентність на ринках, компанія Berkshire Hathaway Inc., яку очолює Воррен Баффет, показала значно кращу стійкість: її акції втратили лише 8,8% з 2 квітня, тоді як індекс S&P 500 просів на 10,7%.

Така стабільність пояснюється тим, що основні активи конгломерату зосереджені в менш вразливих до торгівельних шоків галузях – зокрема в нерухомості та страхуванні.

Зауважте! Інвестори також вірять, що Баффет може скористатися кризовим моментом для вигідних придбань – адже він відомий вмінням інвестувати в часи спаду.