Китай планує протистояти митній політиці США

Після того як Дональд Трамп пригрозив підвищити мита на китайські товари на додаткові 50%, Пекін опинився перед необхідністю реагувати, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Якщо план Трампа буде реалізовано, сукупні нові американські мита на китайську продукцію вже до середи можуть сягнути 104% за цей рік.

Попередні підвищення тарифів і так серйозно вдарили по маржинальності китайських експортерів, і нові кроки лише підкреслюють готовність Вашингтона до конфронтації та прагнення витіснити Китай з глобального споживчого ринку, зазначають аналітики.

На тлі загрози зриву світових ланцюгів постачання Китай опиняється під дедалі більшим тиском. Тим часом голова КНР Сі Цзіньпін готується до зустрічі з прем'єром Іспанії та до дипломатичного турне країнами Південно-Східної Азії.

Погроза США посилити тарифний тиск на Китай – це помилка за помилкою, яка знову демонструє шантажистську природу американської сторони,

– йдеться у заяві Міністерства торгівлі КНР.

Як Китай реагує на нові мита

Після оголошення нових мит китайська влада активізувала зусилля для захисту внутрішньої економіки. Державна комісія з розвитку і реформ провела зустрічі з великими приватними компаніями, такими як Trina Solar, Didi та Goertek, аби почути їхні пропозиції щодо подолання наслідків нових тарифів.

Одночасно державні холдинги пообіцяли збільшити інвестиції, низка публічних компаній оголосила про зворотний викуп акцій, а центральний банк Китаю пообіцяв підтримку фондові Central Huijin, яка втрутилася задля стабілізації ринку.

Важливо! Утім, економіка Китаю, орієнтована на експорт, залишається вразливою, оскільки саме США – ключовий споживчий ринок, куди щороку постачається китайських товарів на понад 400 мільярдів доларів.