Маск шалеими темпами втрачає капітал

Лише за понеділок, 7 квітня, Маск втратив ще 4,4 мільярда доларів після подальшого зниження вартості акцій Tesla. Наприкінці минулого тижня він втратив ще 31 мільярд. Загалом з початку 2025 року його капітал скоротився на 134,7 мільярдів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У рейтингу Bloomberg Billionaires Index Маск став шостим серед найбільших "втрачаючих" мільярдерів дня. Загальне падіння індексу склало 271 мільярд доларів – це третій найгірший день в історії списку.

Це продовження "приголомшливого розвороту": раніше акції Tesla різко злетіли на тлі перемоги Дональда Трампа на виборах,

– зазначає видання.

Але згодом політична активність Маска та його роль радника Трампа зробили бренд Tesla мішенню для протестів, а репутаційні втрати почали впливати на довіру споживачів.

Падіння акцій Tesla

Пов'язана з Маском політична поляризація та його скандальні висловлювання в соцмережах дедалі частіше відштовхують покупців. Наразі акції Tesla впали більш ніж на 50% у порівнянні з піковими значеннями в грудні 2024 року.

Попри це, підприємець висловив надію на створення зони вільної торгівлі між США та Європою. За словами Маска, він підтримує “нульові тарифи” з обох боків Атлантики. Його брат, Кімбал Маск, також розкритикував нові мита, назвавши їх "постійним податком на американського споживача", що лише піднімає ціни без гарантії повернення виробництва в США.