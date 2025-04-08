Маск бешеными темпами теряет капитал

Только за понедельник, 7 апреля, Маск потерял еще 4,4 миллиарда долларов после дальнейшего снижения стоимости акций Tesla. В конце прошлой недели он потерял еще 31 миллиард. Всего с начала 2025 года его капитал сократился на 134,7 миллиардов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В рейтинге Bloomberg Billionaires Index Маск стал шестым среди крупнейших "теряющих" миллиардеров дня. Общее падение индекса составило 271 миллиард долларов – это третий худший день в истории списка.

Это продолжение "потрясающего разворота": ранее акции Tesla резко взлетели на фоне победы Дональда Трампа на выборах,

– отмечает издание.

Но впоследствии политическая активность Маска и его роль советника Трампа сделали бренд Tesla мишенью для протестов, а репутационные потери начали влиять на доверие потребителей.

Падение акций Tesla

Связанная с Маском политическая поляризация и его скандальные высказывания в соцсетях все чаще отталкивают покупателей. Сейчас акции Tesla упали более чем на 50% по сравнению с пиковыми значениями в декабре 2024 года.

Несмотря на это, предприниматель выразил надежду на создание зоны свободной торговли между США и Европой. По словам Маска, он поддерживает “нулевые тарифы” по обе стороны Атлантики. Его брат, Кимбал Маск, также раскритиковал новые пошлины, назвав их "постоянным налогом на американского потребителя", что только поднимает цены без гарантии возвращения производства в США.