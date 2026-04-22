Що відомо про тайського мільярдера Прасерта Прасарттонг-Осота?
Про смерть бізнесмена стало відомо 22 квітня. Статки його родини сягали приблизно 3,6 мільярда доларів, повідомили в Bloomberg.
Прасерт народився у 1933 році в родині підприємців. Його батько започаткував невелике виробництво традиційних тайських ліків, яке згодом виросло у потужну компанію Prasartong-Osoth Co. Ltd..
Майбутній мільярдер отримав медичну освіту в одному з найстаріших навчальних закладів країни – Siriraj Hospital. Спочатку він працював хірургом у державній лікарні, але вже за кілька років вирішив будувати власну справу:
- У 1969 році він відкрив першу приватну лікарню.
- З часом бізнес розширювався, переважно через придбання інших медичних закладів.
- У підсумку це переросло в мережу Bangkok Dusit Medical Services – найбільшу приватну систему лікарень у Таїланді з більш ніж 50 закладами.
Втім, медицина була не єдиною сферою його інтересів. Прасерт також активно розвивав авіаційний бізнес. Йому належала авіакомпанія Bangkok Airways, яка виросла з невеликого підприємства з транспортування пального.
Окремо варто згадати його роль у розвитку туризму. Саме він долучився до перетворення острова Самуї з тихого рибальського регіону на популярний світовий курорт. Сьогодні цей острів відомий далеко за межами Таїланду та навіть став локацією для зйомок серіалу "Білий лотос".
Цікаво! "Білий лотос" – американський сатиричний комедійно-драматичний антологічний телесеріал, створений, написаний і режисований Майком Уайтом. Прем'єра першого сезону серіалу відбулася 11 липня 2021 року на телеканалі HBO.
Останні роки життя бізнесмена не обійшлися без скандалів:
- У 2019 році регулятори заборонили йому обіймати керівні посади після звинувачень у маніпуляціях із акціями Bangkok Airways.
- Згодом, після завершення обмежень, він повернувся до компанії як голова правління.
