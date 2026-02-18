Чому сім’я Трампа інвестує у виробництво дронів?

Другий за старшинством син президента Дональда Трампа інвестує в угоду на 1,5 мільярда доларів, пише Bloomberg.

Згідно з нею, виробник дронів Xtend стане публічним, об'єднавшись з флоридською компанією JFB Construction Holdings. Серед інших інвесторів – Unusual Machines Inc. , окрема компанія з виробництва дронів, яка залучила брата Еріка, Дональда Трампа-молодшого, як радника.

Ця угода наблизить родину Трампів до оборонного виробництва, що є пріоритетом для адміністрації. Вона також дає їм фінансовий інтерес у компанії, яка може отримати вигоду від планів Міноборони щодо прискорення закупівель військових безпілотників, що, за словами адміністрації, гальмується надмірною бюрократичною тяганиною,

– пишуть у виданні.

Що відомо про конкурс на розробку дронів?

11 листопада компанія Xtend оголосила, що виграла багатомільйонний контракт від Міністерства оборони на розробку безпілотників на базі штучного інтелекту.

Угода з JFB укладена на тлі підготовки Xtend до отримання нової державної підтримки. Це одна з 25 компаній, які беруть участь у першому етапі програми Міністерства оборони "Домінування дронів" вартістю 1,1 мільярда доларів.

Група з 25 компаній, що беруть участь у початковому етапі програми, включаючи Xtend, доставить прототипи на військову базу Форт-Беннінг для випробувань. Для виробництва більшої кількості дронів оберуть щонайменше 12 претендентів на основі їхніх характеристик.

Як заробляє родина Трампа?