Чому сім’я Трампа інвестує у виробництво дронів?
Другий за старшинством син президента Дональда Трампа інвестує в угоду на 1,5 мільярда доларів, пише Bloomberg.
Згідно з нею, виробник дронів Xtend стане публічним, об'єднавшись з флоридською компанією JFB Construction Holdings. Серед інших інвесторів – Unusual Machines Inc. , окрема компанія з виробництва дронів, яка залучила брата Еріка, Дональда Трампа-молодшого, як радника.
Ця угода наблизить родину Трампів до оборонного виробництва, що є пріоритетом для адміністрації. Вона також дає їм фінансовий інтерес у компанії, яка може отримати вигоду від планів Міноборони щодо прискорення закупівель військових безпілотників, що, за словами адміністрації, гальмується надмірною бюрократичною тяганиною,
– пишуть у виданні.
Що відомо про конкурс на розробку дронів?
11 листопада компанія Xtend оголосила, що виграла багатомільйонний контракт від Міністерства оборони на розробку безпілотників на базі штучного інтелекту.
Угода з JFB укладена на тлі підготовки Xtend до отримання нової державної підтримки. Це одна з 25 компаній, які беруть участь у першому етапі програми Міністерства оборони "Домінування дронів" вартістю 1,1 мільярда доларів.
Група з 25 компаній, що беруть участь у початковому етапі програми, включаючи Xtend, доставить прототипи на військову базу Форт-Беннінг для випробувань. Для виробництва більшої кількості дронів оберуть щонайменше 12 претендентів на основі їхніх характеристик.
Як заробляє родина Трампа?
Родина Трампа заробила близько 1,4 мільярда доларів на криптопроєктах, що становить значну частку їхнього статку у 6,8 мільярда доларів. Ці проєкти отримали поштовх від власної політики Трампа, оскільки він підписав закон про криптовалюти та призначив регуляторів, які відхилили позови проти цієї галузі.
Ерік Трамп також значно збільшив свої статки через інвестиції у криптовалюту, зокрема в компанії American Bitcoin і World Liberty Financial. Його статки оцінюються в 750 мільйонів доларів, і він продовжує отримувати прибуток від нових ліцензійних угод з різних країн, включаючи Дубай і Саудівську Аравію.