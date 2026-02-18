В які проєкти інвестує Японія?

Ці інвестиції стануть лише першими у рамках торгівельної угоди між США та Японією, пише CNBC.

У свої соціальній мережі Truth Social. Трамп написав, що саме з цих грандіозних проєктів нібито й стартувала угода між країнами.

Масштаби цих проєктів настільки великі, що їх неможливо було б реалізувати без одного особливого слова – ТАРИФИ,

– зазначив президент.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік уточнив, що йдеться проти три великі проєкти.

По-перше, Японія вкладеться у будівництво електростанції в Портсмуті штату Огайо. Вартість проєкту сягає 33 мільярдів доларів. Станція матиме найбільшу газову генерацію в історії з потужністю 9,2 гігавата.

Також Японія інвестує 2,1 мільярда доларів у глибоководний термінал Texas GulfLink. Він використовуватиметься для експорту сирої нафти біля узбережжя Техасу, пише Reuters.

Очікується, що цей проєкт приноситиме 20 – 30 мільярдів доларів щорічно від експорту сирої нафти, забезпечить експортні потужності для наших НПЗ і зміцнить позиції Америки як провідного постачальника енергії у світі,

– пояснив Лутнік.

Третім стане великий проєкт із будівництва заводу для виробництва синтетичних алмазів у Джорджії вартістю близько 600 мільйонів доларів. За задумом, він має на 100% покрити попит Сполучених Штатів на алмазну крихту – вона критично важлива для виготовлення напівпровідників.

Зауважте! За попередніми домовленостями, США та Японія спочатку порівну розподілять прибутки від цих проєктів, доки Токіо не поверне свої інвестиції. Після цього 90% доходів забиратимуть американці.

Чому Японія інвестує у США?

Мільярді інвестиції Японії у США передбачає торгівельна угода, яку минулого року підписали США та Японія.

За нею Токіо зобов'язалося вкласти в американську економіку 550 мільярдів доларів .

. В обмін на це Вашингтон погодився знизити тарифи на японські товари,що імпортуються в США, до 15%.

Міністр економіки та торгівлі Японії Рьосей Аказава підтвердив, що Токіо планує інвестувати усю суму до завершення чинного президентського терміну Трампа.

За його словами, Токіо й надалі співпрацюватиме з Вашингтоном щодо нових інвестицій. Вони передбачатимуть участь у капіталі, кредити та кредитні гарантії від державних агентств Японії.

Про які ще інвестиції домовився Трамп?