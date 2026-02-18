В які проєкти інвестує Японія?
Ці інвестиції стануть лише першими у рамках торгівельної угоди між США та Японією, пише CNBC.
У свої соціальній мережі Truth Social. Трамп написав, що саме з цих грандіозних проєктів нібито й стартувала угода між країнами.
Масштаби цих проєктів настільки великі, що їх неможливо було б реалізувати без одного особливого слова – ТАРИФИ,
– зазначив президент.
Міністр торгівлі США Говард Лутнік уточнив, що йдеться проти три великі проєкти.
По-перше, Японія вкладеться у будівництво електростанції в Портсмуті штату Огайо. Вартість проєкту сягає 33 мільярдів доларів. Станція матиме найбільшу газову генерацію в історії з потужністю 9,2 гігавата.
Також Японія інвестує 2,1 мільярда доларів у глибоководний термінал Texas GulfLink. Він використовуватиметься для експорту сирої нафти біля узбережжя Техасу, пише Reuters.
Очікується, що цей проєкт приноситиме 20 – 30 мільярдів доларів щорічно від експорту сирої нафти, забезпечить експортні потужності для наших НПЗ і зміцнить позиції Америки як провідного постачальника енергії у світі,
– пояснив Лутнік.
Третім стане великий проєкт із будівництва заводу для виробництва синтетичних алмазів у Джорджії вартістю близько 600 мільйонів доларів. За задумом, він має на 100% покрити попит Сполучених Штатів на алмазну крихту – вона критично важлива для виготовлення напівпровідників.
Зауважте! За попередніми домовленостями, США та Японія спочатку порівну розподілять прибутки від цих проєктів, доки Токіо не поверне свої інвестиції. Після цього 90% доходів забиратимуть американці.
Чому Японія інвестує у США?
Мільярді інвестиції Японії у США передбачає торгівельна угода, яку минулого року підписали США та Японія.
- За нею Токіо зобов'язалося вкласти в американську економіку 550 мільярдів доларів.
- В обмін на це Вашингтон погодився знизити тарифи на японські товари,що імпортуються в США, до 15%.
Міністр економіки та торгівлі Японії Рьосей Аказава підтвердив, що Токіо планує інвестувати усю суму до завершення чинного президентського терміну Трампа.
За його словами, Токіо й надалі співпрацюватиме з Вашингтоном щодо нових інвестицій. Вони передбачатимуть участь у капіталі, кредити та кредитні гарантії від державних агентств Японії.
Про які ще інвестиції домовився Трамп?
У липні 2025 року США та Південна Корея уклали торгівельну угоду. В її межах Вашингтон погодився знизити мита з 25% до 15%, а Південна Корея взяла на себе зобов’язання інвестувати 350 мільярдів доларів в економіку США.
Окремо США і Узбекистан досягли торгівельної домовленості, яка передбачає інвестиції з боку Ташкента на рівні близько 35 мільярдів доларів упродовж найближчих трьох років. А протягом десяти років обсяг вкладень може перевищити 100 мільярдів.
Крім того, цього року США уклали торгівельну угоду з Тайванем. Згідно з домовленостями, Тайвань зобов’язався закупити в США скраплений природний газ і сиру нафту на суму понад 44 мільярди доларів, придбати американські літаки та запчастини на 15 мільярдів, а також інвестувати близько 25 мільярдів у обладнання для виробництва електроенергії.