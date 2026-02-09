Як Південна Корея рятує торгівельну угоду?

У понеділок, 9 лютого, парламент Південної Кореї проголосував за створення спеціального комітету. Його головне завдання – прискорити розробку законів, пов’язаних з інвестиційними зобов’язаннями Сеула перед Вашингтоном, пише Reuters.

Дивіться також Торгівельна угода США та Південної Кореї "зависла" через човен

Мова йде про колосальну суму – 350 мільярдів доларів. Саме такі інвестиції пообіцяла зробити Південна Корея у торгівельній угоді зі США.

Рішення парламенту ухвалили більшістю голосів: 160 депутатів проголосували за, 3 – проти, один утримався.

До складу спецкомітету, який рятуватиме угоду зі США, увійдуть 16 осіб:

представники правлячої Демократичної партії;

депутати опозиційної партії "Сила народу";

та один незалежний депутат.

На чолі комітету буде представник опозиції.

У нього залишилося зовісм мало часу, щоб фіналізувати торгівельну угоду зі США. Комітет має всього 30 днів на роботу.

Такий поспіх зумовлений необхідністю швидко реагувати на посилення тарифного тиску з боку США та бажанням уникнути подальшої економічної невизначеності, – наголошує видання.

Зауважте! Спікер парламенту У Вон Шік закликав розпочати роботу негайно, щоб ухвалити всі необхідні закони до кінця лютого.

Чому Південна Корея поспішає із законами?

Дедлайн південнокорейського парламенту спливає, адже президент США Дональд Трамп вже грозився покарати Сеул новіми тарифами. Нещодавно у своїй соцмережі Truth Social глава Білого дому заявив, що торгівельні мита для Південної Кореї зростуть з 15% до 25%.

У підвищенні тарифів Трамп звинуватив парламент країни. Той, мовляв, не виконав своїх зобов'язань перед США, оскільки так і не затвердив торгівельну угоду, погоджену кілька місяців тому.

Президент Лі та я досягли вигідної для обох країн угоди 30 липня 2025 року, і ми підтвердили ці домовленості під час мого візиту до Кореї 29 жовтня 2025 року. То чому ж корейський парламент досі не ратифікував цю угоду?

– написав Трамп.

Важливо! Президент США не повідомив, коли почнуть діяти нові тарифи для Південної Кореї. Але додав, що вони торкнуться автомобілів, фармацевтики, деревини та всього іншого взаємного імпорту.

Яку угоду уклали США та Південна Корея?