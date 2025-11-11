З чим пов'язана затримка угоди?

Південнокорейські чиновники говорять, що затримка із фіналізацією торгівельної угоди, ймовірно, пов’язана з обговоренням прохання Сеула. Той попросив згоди Вашингтона на будівництво атомного підводного човна, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Питання човна президент Лі публічно порушив під час зустрічі з Трампом під час форуму в Південній Кореї минулого місяця.

Оскільки питання будівництва атомного підводного човна вже порушено, кожному з американських відомств потрібен певний час, щоб узгодити свої позиції,

– пояснили в Міноборони Південної Кореї.

Вашингтон уже дав Сеулу дозвіл на використання ядерного палива для підводного човна, однак його будівництво суперечить позиції Трампа.

Нещодавно американський президент стверджував, що проєкт схвалено, але човен буде збудовано на американській верфі.

Також аналітики відзначають питання щодо готовності США передавати чутливі технології Сеулу.

Тому переговори щодо підводного човна тривають, хоча сторони заявляють, що вже досягли згоди у торгівельних питаннях.

Щодо тарифів, то проєкт угоди фактично готовий і буде оприлюднений, щойно завершиться підготовка спільного документа,

– заявили у Мінторгівлі Південної Кореї.

Варто знати! Тим часом південнокорейська вона ослабла на тлі занепокоєнь через затримку документа. У вівторок валюта досягла найнижчого рівня за сім місяців.

Що відомо про угоду США та Південної Кореї?

Торгівельну угоду Вашингтон та Сеул вперше анонсували у липні 2025 року. Однак після цього почалися місяці переговорів щодо її деталей.

Річ у тім, що Південна Корея погодилася інвестувати 350 мільярдів доларів у проєкти США в обмін на зниження тарифів. Однак категорично відмовилася вкладати авансом, як того вимагав Трамп, тобто одразу всі кошти.

Однак наприкінці жовтня Трамп оголосив про прорив у торгівельній угоді із Південною Кореєю, пише Reuters. За його словами, країни домовилися, що Сеул зможе розділити обіцяний фонд інвестицій:

200 мільярдів Південна Корея надасть у грошовій формі – траншами по 20 мільярдів.

Ще 150 мільярдів підуть на розвиток суднобудівної галузі, яку Сеул допоможе відновити за ініціативою Трампа.

Натомість США знизять тарифи на південнокорейські товари з 25% до 15%.

Чому угода важлива для Сеула?