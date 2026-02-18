В какие проекты инвестирует Япония?

Эти инвестиции станут лишь первыми в рамках торгового соглашения между США и Японией, пишет CNBC.

Смотрите также Конец дружбы с Россией: Индия назвала дату подписания мегасоглашения с Трампом

В своей социальной сети Truth Social. Трамп написал, что именно с этих грандиозных проектов якобы и стартовало соглашение между странами.

Масштабы этих проектов настолько велики, что их невозможно было бы реализовать без одного особого слова – ТАРИФЫ,

– отметил президент.

Министр торговли США Говард Лутник уточнил, что речь идет о трех крупных проектах.

Во-первых, Япония вложится в строительство электростанции в Портсмуте, штат Огайо. Стоимость проекта достигает 33 миллиардов долларов. Станция будет иметь самую большую газовую генерацию в истории с мощностью 9,2 гигаватта.

Также Япония инвестирует 2,1 миллиарда долларов в глубоководный терминал Texas GulfLink. Он будет использоваться для экспорта сырой нефти у побережья Техаса, пишет Reuters.

Ожидается, что этот проект будет приносить 20 – 30 миллиардов долларов ежегодно от экспорта сырой нефти, обеспечит экспортные мощности для наших НПЗ и укрепит позиции Америки как ведущего поставщика энергии в мире,

– пояснил Лутник.

Третьим станет большой проект по строительству завода для производства синтетических алмазов в Джорджии стоимостью около 600 миллионов долларов. По замыслу, он должен на 100% покрыть спрос Соединенных Штатов на алмазную крошку – она критически важна для изготовления полупроводников.

Заметьте! По предварительным договоренностям, США и Япония сначала поровну распределят доходы от этих проектов, пока Токио не вернет свои инвестиции. После этого 90% доходов будут забирать американцы.

Почему Япония инвестирует в США?

Миллиардные инвестиции Японии в США предусматривает торговое соглашение, которое в прошлом году подписали США и Япония.

По нему Токио обязалось вложить в американскую экономику 550 миллиардов долларов .

. В обмен на это Вашингтон согласился снизить тарифы на японские товары,импортируемые в США, до 15%.

Министр экономики и торговли Японии Рёсэй Аказава подтвердил, что Токио планирует инвестировать всю сумму до завершения действующего президентского срока Трампа.

По его словам, Токио и в дальнейшем будет сотрудничать с Вашингтоном по новым инвестициям. Они будут предусматривать участие в капитале, кредиты и кредитные гарантии от государственных агентств Японии.

О каких еще инвестициях договорился Трамп?