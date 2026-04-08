Про таке поінформувала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу 8 квітня, передає Clash Report.
Читайте також Трамп анонсував зустріч делегацій США й Ірану "дуже скоро": де пройдуть переговори
Що відомо про плани США вийти з НАТО?
За словами Левітт, зустріч американського президента й Марка Рютте відбудеться вже за декілька годин. До речі, у Politico писали, що візит Рютте до Вашингтона може стати для нього серйозним випробуванням, адже генсек НАТО намагатиметься не допустити глибокого розколу між США та Європою.
Раніше у Вашингтоні обговорювали можливість виходу з НАТО через невдоволення позицією європейських партнерів, які не надали підтримки у війні проти Ірану.
Тоді держсекретар Марко Рубіо зазначав, що участь країни в Альянсі можуть переглянути, якщо він не відповідатиме інтересам США.
Зі свого боку міністр війни США Піт Гегсет, коментуючи інформацію про можливий вихід країни з НАТО, заявляв, що рішення ухвалюватиме Трамп.
Конфлікт Вашингтона й НАТО: що відомо?
Нещодавно Трамп знову різко висловився про партнерів по Альянсу, заявивши, що російський лідер Володимир Путін їх не боїться. Водночас він продовжує підривати усталену систему західної безпеки, демонструючи невдоволення діяльністю НАТО та вказуючи на слабкість союзників.
Крім того, президент США заявив, що напруженість між Вашингтоном і НАТО виникла, зокрема, через суперечку навколо Гренландії.
Республіканці піддали критиці заяву Дональда Трампа про можливий вихід США з НАТО, застерігши, що такий крок може підірвати безпеку країни й підіграти інтересам Росії та Китаю. Вони підкреслили, що Альянс залишається ключовим партнером Вашингтона, який підтримував США після терактів 11 вересня, а також під час воєн в Афганістані та Іраку.
Водночас заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв іронічно відреагував на ці погрози, заявивши, що американська політична система навряд чи дозволить реалізувати подібне рішення без схвалення Конгресу.