Про таке поінформувала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу 8 квітня, передає Clash Report.

Що відомо про плани США вийти з НАТО?

За словами Левітт, зустріч американського президента й Марка Рютте відбудеться вже за декілька годин. До речі, у Politico писали, що візит Рютте до Вашингтона може стати для нього серйозним випробуванням, адже генсек НАТО намагатиметься не допустити глибокого розколу між США та Європою.

Раніше у Вашингтоні обговорювали можливість виходу з НАТО через невдоволення позицією європейських партнерів, які не надали підтримки у війні проти Ірану.

Тоді держсекретар Марко Рубіо зазначав, що участь країни в Альянсі можуть переглянути, якщо він не відповідатиме інтересам США.

Зі свого боку міністр війни США Піт Гегсет, коментуючи інформацію про можливий вихід країни з НАТО, заявляв, що рішення ухвалюватиме Трамп.

