Американський лідер продовжує руйнувати західну модель безпеки, висловлюючи невдоволення НАТО. Так, президент США вказав на безпорадність своїх союзників. Про це пише Clash Report.
Дивіться також Це дратує Трампа, – полковник Британії сказав, який козир зараз в руках Зеленського
Як Трамп дорікнув союзникам по НАТО?
Трамп заявив, що його партнери по НАТО є сильними лише на вигляд. Насправді, мовляв, це не так. За словами політика, вони навіть не здатні настрахати очільника Кремля.
Вони (НАТО – 24 Канал) – це паперовий тигр. У них немає кораблів, у них немає нічого, і Путін зовсім їх не боїться,
– сказав Трамп про Альянс.
Довідка. Паперовий тигр – це ідіома, яка означає щось або когось, хто видається загрозливим або сильним, але насправді є слабким і не має реальної сили.
Нагадаємо, що раніше президент США критикував союзників по НАТО через те, що ті відмовилися допомогти йому у війні проти Ірану. Політик називав партнерів "боягузами".
Трамп попереджав, що НАТО може чекати "дуже погане" майбутнє, якщо союзники не допоможуть відкрити Ормузьку протоку.
Що відомо про загострення відносин між НАТО і США?
Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО після відмови союзників підтримати військові дії проти Ірану.
Республіканці розкритикували заяву Дональда Трампа про можливий вихід США з НАТО. Сенатори заявили, що це може нашкодити безпеці США і зіграти на користь Росії та Китаю. Вони наголосили, що НАТО є важливим союзником Америки, який підтримував її після терактів 11 вересня та в війнах в Афганістані й Іраку.
Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв висміяв погрози Дональда Трампа щодо можливого виходу США з НАТО. Він вважає, що американська політична система не дозволить реалізувати такий крок, зокрема через необхідність підтримки Конгресу. За словами Медведєва, такі заяви більше схожі на "політичне шоу". Водночас він припустив що США можуть не вийти з НАТО повністю, але зменшити свою військову присутність або підтримку союзників.