Американський лідер продовжує руйнувати західну модель безпеки, висловлюючи невдоволення НАТО. Так, президент США вказав на безпорадність своїх союзників. Про це пише Clash Report.

Дивіться також Це дратує Трампа, – полковник Британії сказав, який козир зараз в руках Зеленського

Як Трамп дорікнув союзникам по НАТО?

Трамп заявив, що його партнери по НАТО є сильними лише на вигляд. Насправді, мовляв, це не так. За словами політика, вони навіть не здатні настрахати очільника Кремля.

Вони (НАТО – 24 Канал) – це паперовий тигр. У них немає кораблів, у них немає нічого, і Путін зовсім їх не боїться,

– сказав Трамп про Альянс.

Довідка. Паперовий тигр – це ідіома, яка означає щось або когось, хто видається загрозливим або сильним, але насправді є слабким і не має реальної сили.

Нагадаємо, що раніше президент США критикував союзників по НАТО через те, що ті відмовилися допомогти йому у війні проти Ірану. Політик називав партнерів "боягузами".

Трамп попереджав, що НАТО може чекати "дуже погане" майбутнє, якщо союзники не допоможуть відкрити Ормузьку протоку.

Що відомо про загострення відносин між НАТО і США?