Американский лидер продолжает разрушать западную модель безопасности, выражая недовольство НАТО. Так, президент США указал на беспомощность своих союзников. Об этом пишет Clash Report.

Как Трамп упрекнул союзников по НАТО?

Трамп заявил, что его партнеры по НАТО только выглядят сильными. На самом деле это не так. По словам политика, они даже не способны напугать главу Кремля.

Они (НАТО – 24 Канал) – это бумажный тигр. У них нет кораблей, у них нет ничего, и Путин совсем их не боится,

– сказал Трамп об Альянсе.

Справка. Бумажный тигр – это идиома, которая означает что-то или кого-то, кто кажется угрожающим или сильным, но на самом деле слаб и не имеет реальной силы.

Напомним, что ранее президент США критиковал союзников по НАТО из-за того, что те отказались помочь ему в войне против Ирана. Политик называл партнеров "трусами".

Трамп предупреждал, что НАТО может ожидать "очень плохое" будущее, если союзники не помогут открыть Ормузский пролив.

Что известно об обострении отношений между НАТО и США?