Смотрите также США в тупике: в Иране уже нет, что бомбить, – Politico
Как сенаторы реагируют на возможность США выйти из НАТО?
В четверг, 2 апреля, сенатор-республиканец выразил поддержку НАТО, разделив мнение Митча Макконнелла и демократов.
НАТО поддерживало Америку, когда на нас напали, и пришло нам на помощь после терактов 11 сентября. Их солдаты воевали и погибали вместе с нашими войсками в Афганистане,
– сказали республиканец Том Тиллис и демократка Жанна Шахин.
Более того, они отметили, что любой президент, который имеет целью выйти из НАТО, способствует планам России и Китая, подрывая национальные интересы и безопасность США.
Днем ранее бывший лидер республиканцев Макконнелл вместе с демократом Крисом Кунсом сделали совместное заявление, в котором подчеркнули, что Штаты не должны легкомысленно относиться к жертвам войск НАТО в Афганистане и Ираке и к готовности союзников повторить их в будущем.
По словам сенаторов, споры в Альянсе существуют давно, но безопасность Штатов зависит от сильного и единого НАТО. В интересах США, говорят, чтобы все союзники поддерживали это единство.
Напомним, что Трамп уже длительное время критикует трансатлантический альянс и не согласовывал с ним совместные действия с Израилем в кампании против Ирана. Кроме того, он не воспользовался статьей 5 договора НАТО, которая предусматривает совместную защиту стран-членов в случае нападения на любую из них в Европе или Северной Америке.
Какие заявления по НАТО сделал Трамп?
На днях американский лидер заявил, что США серьезно рассматривает возможность выхода из НАТО, поскольку страны-союзники отказались поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.
Трамп добавил, что вскоре публично выступит и выразит свое отношение к НАТО.
Также, по его словам, вопрос членства США в НАТО "не подлежит повторному рассмотрению", а сам он никогда не был "под влиянием Альянса".
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио высказывался относительно бездействия НАТО.