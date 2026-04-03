Об этом пишет издание The Guardian.

Смотрите также США в тупике: в Иране уже нет, что бомбить, – Politico

Как сенаторы реагируют на возможность США выйти из НАТО?

В четверг, 2 апреля, сенатор-республиканец выразил поддержку НАТО, разделив мнение Митча Макконнелла и демократов.

НАТО поддерживало Америку, когда на нас напали, и пришло нам на помощь после терактов 11 сентября. Их солдаты воевали и погибали вместе с нашими войсками в Афганистане,

– сказали республиканец Том Тиллис и демократка Жанна Шахин.

Более того, они отметили, что любой президент, который имеет целью выйти из НАТО, способствует планам России и Китая, подрывая национальные интересы и безопасность США.

Днем ранее бывший лидер республиканцев Макконнелл вместе с демократом Крисом Кунсом сделали совместное заявление, в котором подчеркнули, что Штаты не должны легкомысленно относиться к жертвам войск НАТО в Афганистане и Ираке и к готовности союзников повторить их в будущем.

По словам сенаторов, споры в Альянсе существуют давно, но безопасность Штатов зависит от сильного и единого НАТО. В интересах США, говорят, чтобы все союзники поддерживали это единство.

Напомним, что Трамп уже длительное время критикует трансатлантический альянс и не согласовывал с ним совместные действия с Израилем в кампании против Ирана. Кроме того, он не воспользовался статьей 5 договора НАТО, которая предусматривает совместную защиту стран-членов в случае нападения на любую из них в Европе или Северной Америке.

Какие заявления по НАТО сделал Трамп?