Политолог, кандидат политических наук Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что российские дроны уже неоднократно залетали в страны НАТО. Буквально недавно беспилотник РФ врезался в здание в Румынии. И хуже всего в этой ситуации – вялая реакция Альянса.

Смотрите также Россия угрожает Армении войной по "украинскому сценарию": решится ли Путин на еще один фронт

Что может сделать Путин против Европы?

По словам Рейтеровича, особенно странным было заявление тамошнего президента, который фактически призвал Россию не бить по городам Румынии, пока они атакуют Украину. Это было совершенно странно. Такая беззубая реакция только побуждает Путина дальше издеваться над Европой.

Обратите внимание! Президент Румынии Никушор Дан подчеркнул, что в течение последних двух лет было уже несколько десятков инцидентов с беспилотниками. Он отметил, что Россия должна быть убеждена, что во время своих атак по Украине не причинит вреда румынскому населению. Во время интервью он не упомянул о противоправности российских ударов по Украине.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Россия пользуется этим и запускает беспилотники через территорию других стран для атак по Украине. Пока НАТО будет вяло реагировать, до тех пор эти "пощипывания" будут продолжаться.

Это прекратится, когда НАТО начнет жестко реагировать. Например, начнет сбивать все ракеты и дроны, которые летят от их границы на расстоянии 20 – 30 километров на территории Украины. Как тогда Путин на это отреагирует? Ситуация для него ухудшилась бы, ведь Украина смогла передвинуть собственное ПВО в другие места,

– отметил Рейтерович.

Что может сделать Путин против стран Балтии: смотрите видео 24 Канала

Все это в конце концов может дойти до того, что Путин пойдет на жесткую провокацию против одного из государств НАТО. В частности речь идет о странах Балтии. Такой план у диктатора точно есть.

Это может быть откровенная провокация против одной из стран НАТО. Путин поднимет ставки, "побряцает" ядерным оружием, а потом отступит и заговорит о соглашении между Россией и НАТО. Но он будет продвигать там и вопрос войны в Украине. Такой план лежит на столе у Путина еще с конца 2022 года. Он постоянно откладывает его. Но на фоне того, что у него ничего не получается в Украине, он может решиться на такую историю,

– подчеркнул Рейтерович.

Добавим, 8 июня истребители стран НАТО сбили неизвестный дрон, который залетел в воздушное пространство Латвии. Это впервые, когда в стране не просто фиксировали пролет беспилотника, но и решили его сбить.