31 мая в программе Weekend в эфире BBC румынский лидер Никушор Дан прокомментировал недавнюю атаку российского дрона на жилой дом в городе Галац. Он призвал оккупантов больше такого не делать. Именно то, как он это сделал, и стало причиной возмущения в сети.

Почему заявление Дана так возмутило людей?

Во время своего выступления Дан отметил, что за последние 2 года в Румынии произошло несколько десятков инцидентов с беспилотниками. Политик отметил, что они становятся все более угрожающими для его страны.

Сначала в дронах, которые попадали в Румынию, не было взрывчатки. Впрочем, около месяца назад в страну таки залетел беспилотник с боевой частью. К счастью, он тогда не взорвался.

Президент Дан подытожил, что Россия должна изменить тактику обстрелов Украины, чтобы они не причиняли вреда румынскому населению.

Когда россияне бьют по (украинским – 24 Канал) городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут повреждений румынским гражданам,

– заявил Дан.

Если в Кремле не прислушаются к этому совету, политик пообещал выслать из страны российского посла.

В то же время на протяжении всего интервью Дан и словом не обмолвился о противоправности российских ударов по Украине. Фактически он требовал от Москвы только того, чтобы она била по украинским городам так, чтобы не задеть румынские.

Именно равнодушие и цинизм этого заявления возмутил многих пользователей. Среди них – румынский общественный активист, волонтер и военный корреспондент Раду Хоссу.

По его словам, это заявление Дана является одним из худших за время его президентского срока. Его слова означали, что Россия может продолжать атаки, если жертвами будут только украинцы.

По мнению Хоссу, эта позиция лишена уважения к человеческой жизни и политической ответственности.

Также волонтер обратил внимание на то, что Дан неоднократно акцентировал внимание на том, что российский дрон перед тем, как попасть в дом в Галаце, был поражен украинской ПВО над Рени. Мол, именно после этого он отклонился от курса и залетел в Румынию.

По словам активиста, слова президента являются попыткой "сгладить ситуацию" и переложить часть вины на Украину. На самом же деле ответственность лежит исключительно на России.

Кроме того, Хоссу обратил внимание на то, что Дан не предоставил никаких доказательств того, что дрон был подбит украинской ПВО.

Если посмотреть на факты, дрон пролетел еще 18 километров по прямой после того, как покинул воздушное пространство Украины. Это не характерно для беспилотника, который был поражен. По данным, озвученными румынской армией, скорость его движения даже превышала крейсерскую скорость дрона "Герань-2", что также не соответствует поведению поврежденного аппарата,

– объяснил активист.

Он заключает, что имеющиеся доказательства – траектория, расстояние и скорость полета – не свидетельствуют о том, что дрон был сбит. Теоретически это возможно, но маловероятно.

Что известно об ударе российского дрона по дому в Румынии

29 мая ночью дрон попал в многоквартирный дом в городе Галац. Пострадали 53-летняя женщина и 14-летний парень.

В Бухаресте уверенно заявили, что это был российский дрон. Позже экспертиза подтвердила, что по дому в Галаце ударил беспилотник "Герань-2".

На вопрос журналистов, была ли атака намеренно, президент Дан ответил, что, мол, российский дрон сначала был поражен украинской ПВО над городом Рени. Вследствие этого он изменил траекторию полета.

Бухарест принял решение о закрытии российского консульства, а самого консула признали персоной нон-грата.

В тот же день Дан и Зеленский провели телефонный разговор. После этого румынский президент сделал сообщение, в котором заявил, что российские атаки на Украину должны прекратиться.