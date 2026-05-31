31 травня у програмі Weekend в ефірі BBC румунський лідер Нікушор Дан прокоментував нещодавну атаку російського дрона на житловий будинок в місті Галац. Він закликав окупантів більше такого не робити. Саме те, як він це зробив, і стало причиною обурення у мережі.

Чому заява Дана так збурила людей?

Під час свого виступу Дан зауважив, що за останні 2 роки в Румунії відбулося кілька десятків інцидентів з безпілотниками. Політик зауважив, що вони стають дедалі загрозливішими для його країни.

Спершу у дронах, які потрапляли до Румунії, не було вибухівки. Втім, близько місяця тому до країни таки залетів безпілотник з бойовою частиною. На щастя, він тоді не вибухнув.

Президент Дан підсумував, що Росія повинна змінити тактику обстрілів України, аби вони не заподіювали шкоди румунському населенню.

Коли росіяни б'ють по (українських – 24 Канал) містах з іншого боку Дунаю, вони мають бути впевнені, що не завдадуть ушкоджень румунським громадянам,

– заявив Дан.

Якщо у Кремлі не прислухаються до цієї поради, політик пообіцяв вислати з країни російського посла.

Водночас упродовж усього інтерв'ю Дан і словом не обмовився щодо протиправності російських ударів по Україні. Фактично він вимагав від Москви лише того, аби вона била по українських містах так, аби не зачепити румунські.

Саме байдужість і цинізм цієї заяви збурив багатьох користувачів. Серед них – румунський громадський активіст, волонтер і воєнний кореспондент Раду Хоссу.

За його словами, ця заява Дана є однією з найгірших за час його президентського терміну. Його слова означали, що Росія може продовжувати атаки, якщо жертвами будуть лише українці.

На думку Хоссу, ця позиція позбавлена поваги до людського життя та політичної відповідальності.

Також волонтер звернув увагу на те, що Дан неодноразово акцентував увагу на тому, що російський дрон перед тим, як влучити у будинок в Галаці, був уражений українською ППО над Рені. Мовляв, саме після цього він відхилився від курсу і залетів до Румунії.

За словами активіста, слова президента є спробою "згладити ситуацію" і перекласти частину провини на Україну. Насправді ж відповідальність лежить виключно на Росії.

Окрім того, Хоссу звернув увагу на те, що Дан не надав жодних доказів того, що дрон був підбитий українською ППО.

Якщо подивитися на факти, дрон пролетів ще 18 кілометрів по прямій після того, як залишив повітряний простір України. Це не характерно для безпілотника, який був уражений. За даними, озвученими румунською армією, швидкість його руху навіть перевищувала крейсерську швидкість дрона "Герань-2", що також не відповідає поведінці пошкодженого апарата,

– пояснив активіст.

Він підсумовує, що наявні докази – траєкторія, відстань і швидкість польоту – не свідчать про те, що дрон був збитий. Теоретично це можливо, але малоймовірно.

Що відомо про удар російського дрона по будинку в Румунії

29 травня уночі дрон влучив у багатоквартирний будинок в місті Галац. Постраждали 53-річна жінка та 14-річний хлопець.

У Бухаресті впевнено заявили, що це був російський дрон. Пізніше експертиза підтвердила, що по будинку у Галаці вдарив безпілотник "Герань-2".

На запитання журналістів, чи була атака навмисно, президент Дан відповів, що, мовляв, російський дрон спершу був уражений українською ППО над містом Рені. Унаслідок цього він змінив траєкторію польоту.

Бухарест ухвалив рішення про закриття російського консульства, а самого консула визнали персоною нон-грата.

Того ж дня Дан і Зеленський провели телефонну розмову. Після цього румунський президент зробив допис, у якому заявив, що російські атаки на Україну мають припинитися.