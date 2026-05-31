В Бухаресте не исключают жестких дипломатических шагов в ответ на инцидент. Об этом он написал на платформе X.

Что показала экспертиза, которая исследовала обломки?

В Румынии официально подтвердили, что беспилотник, который попал в многоэтажный жилой дом в городе Галац, имеет российское происхождение.

По словам Никушора Дана, на обломках дрона была обнаружена маркировка "Герань-2" кириллицей, а также элементы конструкции, которые соответствуют российским ударным беспилотникам. Он отметил, что электронные компоненты, системы навигации и двигатели являются идентичными или максимально похожими на те, что ранее фиксировались на дронах этого типа.

Обломки дрона / Фото Никушор Дан

"Герань-2" является российским обозначением беспилотников, созданных на основе иранских Shahed-131 и Shahed-136, которые активно используются Россией для ударов по территории Украины. Впоследствии Россия наладила собственное производство таких дронов с частичными модификациями.

Тот факт, что такое средство ударило по жилому дому в Румынии, нанеся травмы и материальный ущерб, имеет особую серьезность, и единственной ответственной стороной является Россия,

– заявил президент Румынии Никушор Дан.

Он также сообщил, что результаты экспертизы будут переданы союзникам Румынии в Европейском Союзе и НАТО.

По словам главы государства, Бухарест не намерен игнорировать подобные инциденты, которые представляют угрозу безопасности граждан и суверенитету страны. Румынские власти рассматривают возможность дальнейших дипломатических мер в ответ.

В частности, президент допустил вариант высылки российского посла в случае повторения подобных инцидентов, подчеркнув, что Румыния будет действовать поэтапно в рамках дипломатических процедур.

"Я надеюсь, что они остановятся. Если же нет – есть другие меры, которые могут быть приняты. Например, высылка посла. Есть определенная иерархия дипломатических мер", – заявил Никушор Дан.

Что известно о падении дрона?

В ночь на 29 мая российский беспилотник, который впоследствии врезался в жилой дом в румынском Галаце, был поражен над территорией Украины.

Группа из 43 российских дронов двигалась через воздушное пространство Украины вблизи Дуная. Часть беспилотников удалось сбить, а один из них, предположительно поражен над городом Рени в Одесской области, изменил траекторию полета. После этого дрон направился в сторону Румынии и врезался в многоэтажный жилой дом в Галаце.

Президент Румынии отметил, что изменение маршрута стало следствием работы украинской противовоздушной обороны, однако ответственность за инцидент полностью лежит на России.

Известно, что беспилотник нес около 30 килограммов взрывчатки, а в результате удара пострадали 53-летняя женщина и 14-летний парень. После инцидента румынские власти закрыли генеральное консульство России и объявили российского консула персоной нон грата.