Президент Украины подчеркнул, что российский диктатор не впервые прибегает к таким провокациям против стран НАТО. Об этом он сказал в программе Face the Nation на телеканале CBS News.

Смотрите также Операция "под чужим флагом": Кремль готовит почву для ударов дронами по Молдове, – ISW

Зачем Россия атаковала Румынию дроном?

По словам главы государства, Путин оказывает политическое давление на союзников Украины, чтобы они прекратили ей помогать. Мол, если они и в дальнейшем будут поддерживать Киев, то россияне будут запускать по ним дроны.

Политик объяснил, что украинские военные обычно пытаются сбивать все беспилотники, даже когда они летят в направлении других стран – Румынии, Молдовы, Польши и тому подобное. Если сбить все дроны не удается, то Украина передает информацию партнерам и пробует им помочь.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Кроме того, что Россия стремится такими действиями отвадить от помощи Украине, она и испытывает НАТО как союз. Оккупанты внимательно наблюдают, как Альянс реагирует на подобные провокации.

Зеленский отметил, что реакция стран НАТО на действия России должна становиться сильнее благодаря их единству. Он также считает, что Путин наблюдает и сравнивает, как менялась эта реакция в течение последних лет, и использует это как ориентир для своих дальнейших действий.

Также таким образом он тестирует противовоздушную оборону других стран НАТО, которые граничат с Украиной, Беларусью или Россией: могут ли они сбить все ракеты или дроны.

Напомним, что 29 мая российский дрон попал в многоквартирный дом в городе Галац. Пострадали два человека. В Бухаресте рассказали, что сначала этот беспилотник подбила украинская ПВО над городом Рени. После этого БпЛА изменил траекторию полета и залетел в Румынию.

После прилета беспилотника в многоэтажку в Галаце румынские власти решили закрыть генеральное консульство России. Российского консула объявили персоной нон грата.

Тем временем Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно об ударе дрона по дому в Румынии. И мол, надо еще выяснить его происхождение.