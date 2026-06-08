Політолог, кандидат політичних наук Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що російські дрони вже неодноразово залітали в країни НАТО. Буквально нещодавно безпілотник РФ врізався в будівлю у Румунії. І найгірше в цій ситуації – млява реакція Альянсу.

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Що може зробити Путін проти Європи?

За словами Рейтеровича, особливо дивною була заява тамтешнього президента, який фактично закликав Росію не бити по містах Румунії, поки вони атакують Україну. Це було абсолютно дивно. Така беззуба реакція лише спонукає Путіна далі знущатися з Європи.

Зверніть увагу! Президент Румунії Нікушор Дан підкреслив, що упродовж останніх двох років було вже кілька десятків інцидентів з безпілотниками. Він зазначив, що Росія має бути переконана, що під час своїх атак по Україні не заподіє шкоди румунському населенню. Під час інтерв'ю він не згадав про протиправність російських ударів по Україні.

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Росія користується цим та запускає безпілотники через територію інших країн для атак по Україні. Поки НАТО мляво реагуватиме, доти ці "пощипування" триватимуть.

Це припиниться, коли НАТО почне жорстко реагувати. Наприклад, почне збивати всі ракети та дрони, які летять від їхнього кордону на відстані 20 – 30 кілометрів на території України. Як тоді Путін на це відреагує? Ситуація для нього погіршилася б, адже Україна змогла пересунути власне ППО в інші місця,

– зауважив Рейтерович.

Що може зробити Путін проти країн Балтії: дивіться відео 24 Каналу

Все це зрештою може дійти до того, що Путін піде на жорстку провокацію проти однієї з держав НАТО. Зокрема йдеться про країни Балтії. Такий план в диктатора точно є.

Це може бути відверта провокація проти однієї з країн НАТО. Путін підніме ставки, "побряцає" ядерною зброєю, а потім відступить і заговорить про угоду між Росією та НАТО. Але він просуватиме там і питання війни в Україні. Такий план лежить на столі в Путіна ще з кінця 2022 року. Він постійно відкладає його. Але на тлі того, що в нього нічого не виходить в Україні, він може наважитися на таку історію,

– підкреслив Рейтерович.

Додамо, 8 червня винищувачі країн НАТО збили невідомий дрон, який залетів в повітряний простір Латвії. Це вперше, коли в країні не просто фіксували проліт безпілотника, але й вирішили його збити.