Відповідний допис Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social.
У чому Трамп звинувачує НАТО?
Президент США розкритикував країни НАТО за небажання долучатися до війни проти Ірану, адже вони продовжують скаржитися на зростання світових цін на нафту.
Крім того, Дональд Трамп назвав Альянс "паперовим тигром", натякаючи на те, що НАТО виглядає сильним лише зовні, але насправді є вразливим і слабким.
Без США НАТО – це паперовий тигр! Вони не захотіли долучитися до боротьби, щоб зупинити Іран, який прагне отримати ядерну зброю. Тепер, коли ця боротьба виграна у військовому плані, причому для них це не несе майже ніякої небезпеки, вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомагати у відкритті Ормузької протоки – це простий військовий маневр, який і є єдиною причиною високих цін на нафту,
– йдеться в дописі.
Американський лідер наголосив, що він вважає потенційну операцію в Ормузькій протоці "легкою" та з "незначним ризиком".
Водночас політик заявив, що США запам'ятають цей крок з боку союзників.
Що відбувається в Ормузькій протоці?
Наразі Ормузька протока майже повністю заблокована. Нещодавно Іран встановив контроль над цим напрямком, активно використовуючи БпЛА, також повідомлялося про можливе мінування акваторії іранськими силами.
20 березня Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Японія у спільній заяві оголосили про готовність допомогти у регіоні. Водночас як саме вони доєднаються до відновлення судноплавства, наразі невідомо.
Лідери країн, посилаючись на Резолюцію 2817 Ради безпеки ООН, рішуче засудили атаки Ірану на цивільні об'єкти та комерційні судна, наголосивши на потребі негайного припинення відповідних дій.